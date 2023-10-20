Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı 14 gündür devam eden İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyleyerek "Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı" dedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı Haberi Görüntüle

Suudi Arabistan resmi televizyonu El-İhbariyye, Veliaht Prens Bin Selman'ın başkent Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ortak zirvesindeki açılış konuşmasına yer verdi.

Konuşmasında Gazze'deki duruma değinen Bin Selman, "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor." dedi.

Her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyleyen Bin Selman, "Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı ve bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alacak kalıcı barışa ulaşmak için gerekli koşullar oluşturulmalı." diye konuştu.

ESKİ İSTİHBARATÇİ SUUDİ PRENS HEM HAMAS'I HEM İSRAİL'İ KINADI

Suudi Arabistan Eski İstihbarat Başkanı ve Suudi Arabistan'ın eski ABD Büyükelçisi Turki el Faysal, Salı günü yaptığı konuşmada İsrail ile birlikte Hamas'ı da kınayarak Arap dünyasında bir ilke imza attı. El Faysal, Hamas'ın İslam'ın yasakladığı eylemlerde bulunduğunu söylerken, İsrail'in de Gazze'deki sivilleri 'ayrım gözetmeden' bombaladığını söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.