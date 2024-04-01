Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak
Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak. ABD merkezli Miss Universe Organization tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl Meksika'da düzenlenecek
Suudi Arabistan, şubat ayında ilk kez bir güzellik yarışmasına katılmış ve Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen 'Miss & Mrs Global Asian' adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışmıştı.
Yarışmada derece alamayan 27 yaşındaki Rumy al-Qahtan bu kez de Kâinat Güzellik Yarışması'na katılacak.
Yarışma, 28 Eylül Cumartesi günü Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor" dedi.