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        Haberler Magazin Suudi model Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak - Magazin haberleri

        Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak

        Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak. ABD merkezli Miss Universe Organization tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl Meksika'da düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:02
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        Suudi Arabistan, şubat ayında ilk kez bir güzellik yarışmasına katılmış ve Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen 'Miss & Mrs Global Asian' adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışmıştı.

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        Yarışmada derece alamayan 27 yaşındaki Rumy al-Qahtan bu kez de Kâinat Güzellik Yarışması'na katılacak.

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        Yarışma, 28 Eylül Cumartesi günü Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor" dedi.

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        Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmalarına temsilci göndermesi, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

        #Rumy al-Qahtani
        #suudi arabistan
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