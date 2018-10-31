Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.
ÜLKESİNE HAREKET ETTİ
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ülkesine gitmek üzere saat 17.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Suudi Başsavcı el-Ma'cib, uçakla ülkesine hareket etti.
NUMARALI VE KİLİTLİ 5 BÜTÜK KUTU
Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti.
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP'ten geçirilerek uçağa yüklendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ