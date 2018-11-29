ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği Riyad ziyareti sonrası örgüte YPG için 100 milyon dolar aktaran Suudi Arabistan, BAE ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki ittifaka eklemlendi. İki ülkenin askeri yetkilileri, PYD/PKK kontrolündeki Ayn İsa'da PKK/YPG'li teröristlerle buluştu.

TSK'YA KARŞI DESTEK İSTEDİLER

Akşam gazetesinden Osman Nuri Cerit'in haberine göre terör örgütünün internet sitesinden duyurulan görüşmede, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı ele alındı. Terör örgütünün, TSK'nın operasyonlarının engellenmesi konusunda iki ülke yetkililerinden destek istediği vurgulandı. Terör örgütü PKK/YPG ile Suudi ve BAE'ne ait askerlerin bu görüşmeyi önceki gün yaptığı belirtildi.

LOJİSTİK DESTEK DE VERECEKLER

Suriye'nin kuzey ve doğu sınırında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının eğitim ve lojistik ihtiyaçlarını da, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diğer Körfez ülkeleri üstlenecek.

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