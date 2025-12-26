Habertürk
        Süveyda'ya hava saldırısı düzenlendi

        Süveyda'ya hava saldırısı düzenlendi

        Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı tarafından, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı bir beldeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 01:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:30
        Süveyda'ya hava saldırısı düzenlendi
        Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

        Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

