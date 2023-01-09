Süveyş Kanalı'nda yük gemisi karaya oturdu

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HABERTURK.COM

Reuters, geminin Marshall Adaları bandıralı bir yük gemisi olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Usame Rabie, Al-Arabiya'ya verdiği demeçte kanal trafiğinin durumdan etkilenmediğini açıkladı.

Bloomberg ise 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olduğunu kaydetti.

Gemiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

2021'DE 'THE EVER GIVEN' KAZA YAPMIŞTI

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın o dönemde günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.