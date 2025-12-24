Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Suya girince neden tüm vücudumuz değil de sadece parmaklarımız buruşur?

        Suya girince neden tüm vücudumuz değil de sadece parmaklarımız buruşur?

        Banyodan çıktığınızda ya da uzun süre denizde kaldığınızda parmaklarınıza hiç dikkat ettiniz mi? Tüm vücudunuz suya girmesine rağmen yalnızca el ve ayak parmaklarınız buruşur. Üstelik bu durum yıllardır "su çekme" sanılsa da işin aslı çok daha farklı. Bilim insanlarının sinir sistemiyle ilişkilendirdiği bu ilginç mekanizmanın detaylarını sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:30
        1

        Suda uzun süre kaldığınızda aynaya bakıp “neden sadece parmaklarım böyle oldu?” diye düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Bu günlük ama gizemli durumun ardında tesadüfi bir fizik kuralı değil, bilinçli bir biyolojik süreç yatıyor. Üstelik parmakların buruşması, evrimsel bir avantajın sonucu olabilir. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        BU DURUM BİR “SU ÇEKME” MESELESİ DEĞİL

        Uzun yıllar boyunca parmakların suda buruşmasının nedeni, derinin suyu emip şişmesi olarak anlatıldı. Ancak yapılan araştırmalar bu görüşü çürüttü. Çünkü eğer mesele yalnızca su emilimi olsaydı, vücudumuzun tamamı benzer şekilde buruşurdu.

        3

        Oysa bu durum yalnızca el ve ayak parmaklarında görülüyor. Dahası, sinirleri hasar görmüş kişilerde parmaklar suda buruşmuyor. Bu da olayın pasif değil, aktif bir süreç olduğunu gösteriyor.

        4

        SİNİR SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

        Bilim insanlarına göre parmak buruşması, otonom sinir sisteminin kontrol ettiği bir refleks. Suya uzun süre maruz kalan parmaklardaki ter bezleri, derideki tuz dengesini değiştiriyor.

        5

        Bu değişim, sinirlerin kan damarlarını daraltmasına yol açıyor. Damarlar büzüldükçe derinin altındaki hacim azalıyor ve üst tabaka içe doğru çökerek buruşuk görünüm ortaya çıkıyor.

        6

        PEKİ NEDEN SADECE PARMAKLAR?

        El ve ayak parmaklarının derisi, vücudun diğer bölgelerine göre çok daha fazla ter bezine sahip. Ayrıca bu bölgeler kavrama ve denge açısından kritik.

        7

        Bu nedenle sinir sistemiyle doğrudan bağlantılı özel bir yapı söz konusu. Gövde, kol ya da yüz derisi böyle bir işlev taşımadığı için aynı tepkiyi vermiyor.

        Kaynak: BBC, Scientific American

