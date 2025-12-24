Suya girince neden tüm vücudumuz değil de sadece parmaklarımız buruşur?

Suda uzun süre kaldığınızda aynaya bakıp “neden sadece parmaklarım böyle oldu?” diye düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Bu günlük ama gizemli durumun ardında tesadüfi bir fizik kuralı değil, bilinçli bir biyolojik süreç yatıyor. Üstelik parmakların buruşması, evrimsel bir avantajın sonucu olabilir. Detaylar haberimizin devamında!