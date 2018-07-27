SV Horn - USK Anif maçı ne zaman?

Avusturya 1.Lig maçında SV Horn ile USK Anif, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:10. Ev sahibi SV Horn, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. USK Anif, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da SV Horn kazanır 3.10, berabere biter 3.30, USK Anif kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

SV Horn son haftadaki Lask Linz müsabasında 1-2 yenildi.

USK Anif, Blau-Weiss Linz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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