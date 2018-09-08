SV Roeselare - Wilrijk sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig B Açılış maçında SV Roeselare ile Wilrijk, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. SV Roeselare 3 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Wilrijk 6 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi SV Roeselare, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wilrijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 540. İddaa'da SV Roeselare kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Wilrijk kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

SV Roeselare son hafta oynanan Oud-Heverlee-L maçında 1-1 berabere kaldı.

Wilrijk ise Lierse maçında 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. SV Roeselare, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Wilrijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wilrijk, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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