Sydney Sweeney banyo suyundan sabunu bir kez daha savundu

Sydney Sweeney, banyo suyundan sabun üretimi yapması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

'Euphoria' dizisindeki Cassie karakteriyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki oyuncu, mayıs ayı sonunda kendi adına sınırlı sayıda, tam 5 bin adet sabun üretmiş, sabunlara 'banyo suyundan üretilmiştir' sertifikası almıştı.

Eleştirilere sonrası daha önce ürünü savunan Sweeney, bir kez daha pişmanlık duymadığını açıkça ortaya koydu. Wall Street Journal'a konuşan ABD'li oyuncu, "İnsanların ne söylediğini yakından takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey izleyiciyle yapılan bir sohbettir" dedi.

"Genellikle kızlar yorum yapıyordu, ki bu bana gerçekten ilginç geldi" diyen Sweeney, 'Euphoria'daki rol arkadaşı Jacob Elordi'nin 'Saltburn' filmindeki o meşhur sahnenin ardından yaratılan 'banyo mumu' hayranlarına atıfta bulundu. Oyuncu, "Hepsi Jacob Elordi'nin banyo suyu fikrini çok sevdiler" dedi.

'Saltburn' filmi, bir mum üretimine ilham kaynağı olmuştu. Filmde bir sahnede, Oliver Quick (Barry Keoghan), Felix Catton'ın (Jacob Elordi) banyo suyunu içiyordu. Sahne büyük bir heyecan yarattı ve sonunda bir ürüne dönüştü.