Sydney Sweeney boksörü canlandırdığı film için nasıl 13,5 kilo aldığını anlattı

Sydney Sweeney, yeni filminde boksör Christy Martin'i canlandırmak için geçirdiği büyük dönüşüm hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Ekim 2024'te boksör olarak başrol oynayacağını açıklamış, sosyal medyada Martin'e dönüşmesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

W Magazine ile yaptığı röportajda Sweeney, film için gerçekleştirdiği radikal değişimin ardındaki süreci anlattı. Sweeney, Martin'in fit vücudunu yansıtmak için 13,5 kilo aldığını söyledi.

"Christy'yi canlandırmak için ekibe katıldım ve yaklaşık üç buçuk ay antrenman yaptım" diyen Sweeney, nasıl kilo aldığını anlatırken, "Çok yemeye başladım. Sabah bir saat ağırlık antrenmanı yaptım, öğlen yaklaşık iki saat kickboks yaptım ve sonra akşam bir saat daha ağırlık antrenmanı yaptım" ifadesini kullandı.

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Sıkı çalışma sonucu kısa süre sonra vücudunda değişiklikler görmeye başladığını, giysilerinin çoğuna sığamadığını, kot pantolonlarda 23 bedenden 27 bedene çıktığını söyleyen oyuncu, göğüs ve kalçasının bedeninde çılgınca bir artış olduğunu anlattı. Sweeney, yeni hali için, "Vücudum tamamen farklıydı. Ama inanılmazdı. Çok güçlüydüm, çılgınca güçlüydüm" ifadesini kullandı.