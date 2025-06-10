Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney boksörü canlandırdığı film için nasıl 13,5 kilo aldığını anlattı

        Sydney Sweeney boksörü canlandırdığı film için nasıl 13,5 kilo aldığını anlattı

        Sydney Sweeney, boksör Christy Martin'i canlandırdığı biyografik film için nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlattı. 13,5 kilo alarak rolüne hazırlanan oyuncu, "Vücudum tamamen farklıydı. Çok güçlüydüm, çılgınca güçlüydüm" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        13,5 kiloyla boksöre dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sydney Sweeney, yeni filminde boksör Christy Martin'i canlandırmak için geçirdiği büyük dönüşüm hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Ekim 2024'te boksör olarak başrol oynayacağını açıklamış, sosyal medyada Martin'e dönüşmesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

        W Magazine ile yaptığı röportajda Sweeney, film için gerçekleştirdiği radikal değişimin ardındaki süreci anlattı. Sweeney, Martin'in fit vücudunu yansıtmak için 13,5 kilo aldığını söyledi.

        "Christy'yi canlandırmak için ekibe katıldım ve yaklaşık üç buçuk ay antrenman yaptım" diyen Sweeney, nasıl kilo aldığını anlatırken, "Çok yemeye başladım. Sabah bir saat ağırlık antrenmanı yaptım, öğlen yaklaşık iki saat kickboks yaptım ve sonra akşam bir saat daha ağırlık antrenmanı yaptım" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Sıkı çalışma sonucu kısa süre sonra vücudunda değişiklikler görmeye başladığını, giysilerinin çoğuna sığamadığını, kot pantolonlarda 23 bedenden 27 bedene çıktığını söyleyen oyuncu, göğüs ve kalçasının bedeninde çılgınca bir artış olduğunu anlattı. Sweeney, yeni hali için, "Vücudum tamamen farklıydı. Ama inanılmazdı. Çok güçlüydüm, çılgınca güçlüydüm" ifadesini kullandı.

        Yönetmen koltuğunda David Michôd'un oturduğu ve senaryosunu Mirrah Foulkes'la birlikte kaleme aldığı spor biyografisinde Sweeney, 1990'larda ABD'nin en ünlü kadın boksörü haline gelen Christy Martin'i canlandırıyor. 2010'da Florida'daki evinde eşi James Martin'in bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak ölümden dönen Martin, 2012'de cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu biyografik filmin ismi henüz resmen açıklanmadı.

        Filmin oyuncu kadrosunda Sweeney'in yanı sıra Ben Foster, Merritt Wever, Katy O’Brien ve Ethan Embry gibi isimler yer alıyor.

        "Erkekleri duş almaya teşvik ediyorum"
        "Erkekleri duş almaya teşvik ediyorum" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sydney Sweeney
        #sinema
        #film
        #boksör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum