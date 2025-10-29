Sydney Sweeney 'Bond kızı' değil 'James Bond' olmak istiyor

Sydney Sweeney, bir süredir konuşulan 'Bond kızı' olma ihtimali hakkında konuştu. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 'Christy' filminin gösterimi öncesinde konuşan son dönemin popüler oyuncusu, serinin gelecekteki filminde bir sonraki 'Bond kızı' olacağı yönündeki söylentilere kesin bir dille yanıt verdi.

Sydney Sweeney, "Yapamam... Bilmiyorum... Dürüst olmak gerekirse, tüm bu Bond söylentilerini bilmiyorum" dedi.

James Bond serisinde, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nde (MI6) gizli bir ajanın maceralarına dayanan hikâyeler, baş karakter James Bond'u merkeze alıyor. Ian Fleming'in 1953 tarihli ilk romanı 'Casino Royale' ile başlayan seri, Ajan 007'yi en son canlandıran Daniel Craig gibi birinci sınıf oyuncuların yer aldığı çok sayıda film uyarlamasına konu oldu.

REKLAM

Daniel Craig'in ikonik İngiliz casusunu oynamayı 2021'deki son filmiyle bırakmasından bu yana, yapımcılar yeni bir Bond arayışı içinde.

Sydney Sweeney'nin seriye dahil olmasıyla ilgili spekülasyonlar, temmuz ayında sosyal medyada bir sonraki 'Bond kızı' için en büyük adaylardan biri olduğuna dair haberlerin yayılmasıyla başladı.