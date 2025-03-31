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        Haberler Magazin Sydney Sweeney, nişanlısından ayrıldı

        Sydney Sweeney, nişanlısından ayrıldı

        Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:23
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        Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdı'Madame Web', 'Hizmetçi', 'Arınma', 'Senden Başka' ve 'Euphoria' gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki ABD'li Sydney Sweeney'in, yüzüğü olmadan görüntülendi ve nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

        Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino düğünü iptal etti. Ancak ünlü oyuncuya yakın kaynaklar; "Sydney ile Jonathan'ın ciddi problemleri var ama ayrılmış sayılmazlar" diyerek, barışma ihtimalleri olduğunu vurguladı.

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