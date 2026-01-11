Habertürk
        Sydney Sweeney'ye futbolculardan gelen mesajlar sevgilisini sinirlendirdi

        Sydney Sweeney'ye futbolculardan gelen mesajlar sevgilisini sinirlendirdi

        Sydney Sweeney ile Scooter Braun'un arasına Instagram'dan gelen mesajlar girdi. Braun, bazı futbolcuların Sweeney'e gönderdiği mesajları 'saygısızca' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 11.01.2026 - 14:19
        Futbolcular, sevgilisini kızdırdı
        Scooter Braun, bazı futbolcuların sevgilisi Sydney Sweeney'e Instagram'dan özel mesaj yazmasından dolayı oldukça rahatsız oldu.

        The Sun Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, 44 yaşındaki müzik yapımcısı Scooter Braun'un 28 yaşındaki ünlü oyuncu Sydney Sweeney'e gönderilen mesajların çok saygısızca olduğunu düşündüğünü belirtti. Braun'un ayrıca, sevgilisinin bunları görmezden geldiğini ve göndereni engellediğini bildiğini de söyledi.

        Sydney Sweeney ile Scooter Braun, ilk olarak geçen yıl İtalya'da Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününde tanışıp birbirlerine âşık oldu. Ancak The Sun'ın haberine göre, çift ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşıyor ve bu nedenle zor bir dönemden geçiyor.

        Futbolcuların, Sydney Sweeney'nin dikkatini çekmeye çalışmasının yanı sıra, Scooter Braun'un geçen yıl ünlü oyuncunun eski nişanlısı Jonathan Davino ile görüşmesinden sonra da çok öfkeli olduğu belirtildi.

        Çifte yakın bir kaynak, Sydney Sweeney'nin yalnız kalmaya değer verdiğini, Scooter Braun'un ise her zaman birlikte olmayı tercih ettiğini ve buna alışmaya çalıştığını söyledi.

        Sydney Sweeney, daha önce yaklaşık 7 yıl boyunca Jonathan Davino ile birlikteydi ve bu yılın başlarında ayrılmadan önce üç yıl nişanlı kalmışlardı. Scooter Braun ise 2022'de Yael Cohen ile 7 yıllık evliliğini noktalamıştı.

        Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

         İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

        #Sydney Sweeney
        #scooter braun
        #sevgili
