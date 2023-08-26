Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık zafer tanrıçası heykeli bulundu

Heykelin özelliğini anlatan Ergürer, kanatlı oluşuna ve o dönem için zaferin simgesi olmasına işaret ederek, şu ana kadarki parçalardan bir kanadın tamamen birleşebileceğini ifade etti. Devam eden kazılarda diğer parçaları da yavaş yavaş ortaya çıkardıklarını aktaran Ergürer, şöyle konuştu:

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"Nike, yani zafer tanrıçasının bugün de bir el parçasını tamamladık. 35-40 parça tamamen elimizde. Pagan inanışın bir tanrıçası olan Nike, büyük ihtimalle Hristiyanlığın gelişiyle, kabul görmemeye başladı ve bugün bulunduğu bölüme atıldı. Bu atılma nedeniyle biraz tahribata uğramış. Biz de bu eserin restorasyonunu tamamlayınca Alanya Müzesi'ne kazandıracağız."

Eserin 1800 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyebileceklerini, farklı dönemlerde başka isimlerle anılan bir tanrıça olduğunu kaydeden Ergürer, "Anadolu'da çok eskiden de gördüğümüz bir figür aslında. Sadece isim değişikliği oldu" açıklamasını yaptı.