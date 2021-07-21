Szalai için 17 milyon Euro!

Attila Szalai, bu transfer döneminde Fenerbahçe ’nin en gözde oyuncusu oldu...

Hem Fenerbahçe hem de Macar Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den talip çıktı.

EURO 2020'de grup maçlarının tamamında boy gösteren 1.92 boyundaki stopere Aston Villa kanca attı. Bordo-mavili ekibin bu transfer için kasasından 17.3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Aston Villa, Macar oyuncuyu takımdan ayrılan Björn Engels'in yerine düşünüyor.

Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye daha önce de teklifler yapılmıştı. Ancak sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç kapıyı 20 milyon Euro'dan açacaklarını belirtmişti. Koç "Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulamaz" demişti.