“ŞU AN KEYİFLİ BİR AN YAŞIYORUZ”

Ziyaretçilerden Alper Hacı ise “Şuan çok keyifli bir an yaşıyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Ardahan’dan görev yaparken Artvin’e çok gelmiştik. Arhavi ve Mençuna şelalesini görmek kısmet olmamıştı bugün de bu güzel doğayı görmüş olduk” diye konuştu. Arhavi’de yaşayan Mehmet Topçu ise hafta sonu etkinlik için geldiğini ifade ederek "Hafta sonu etkinlik olarak Mencuna Şelalesini geldik. Yürüyüş yolu çok güzel. Ailemizle birlikte mutlu bir gün geçirdik. Gelen misafirlerimize buraya çöp atmamalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.