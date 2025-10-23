Tac Mahal nerede? Tac Mahal hangi şehirde, ülkede?

TAC MAHAL NEREDE?

Tac Mahal, Hindistan’ın kuzeyinde, Yamuna Nehri kıyısında yer alan büyüleyici bir anıt mezardır. Dünyanın en tanınmış mimari yapılarından biri olan Tac Mahal, yalnızca zarif güzelliğiyle değil, ardındaki derin aşk hikayesiyle de insanlığın ortak mirası haline gelmiştir. 17. yüzyılda, Babür İmparatoru Şah Cihan, genç yaşta vefat eden eşi Mümtaz Mahal için bu görkemli eseri yaptırmıştır. Tac Mahal’in bulunduğu bölge, Hindistan’ın kalbinde yer alır. İnşasına 1632 yılında başlanan bu eser, 22 yılda tamamlanmıştır. Saf beyaz mermerden inşa edilen yapı, gün doğumundan gün batımına kadar ışığın yönüne göre renk değiştirir. Sabahları pembemsi, öğlen bembeyaz, akşamları ise altın sarısı tonlarına bürünür. Bu görsel değişim, Tac Mahal’in sadece bir mimari yapı değil, aynı zamanda zamanın ve duygunun da bir simgesi olduğunu gösterir.

TAC MAHAL HANGİ ŞEHİRDE?

Tac Mahal, Agra şehrinde yer alır. Agra, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunur ve Delhi’ye yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır. 16. yüzyıldan itibaren Babür İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu şehir, dönemin sanat, kültür ve mimarlık merkezi haline gelmiştir. Agra, bugün hâlâ Hindistan’ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir. Şehirde Tac Mahal dışında Agra Kalesi, Mehtab Bagh Bahçeleri ve Itimad-ud-Daula Türbesi gibi Babür döneminden kalma yapılar da yer alır. Tac Mahal’in bulunduğu bölge ise özel koruma altındadır; anıtın çevresi sessiz, düzenli ve yeşil alanlarla çevrilidir.