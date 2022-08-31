Taciz iddiasına mahalleliden linç girişimi!

Şanlıurfa'da, taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalleli, şüpheliyi linç etmeye çalıştı.
Olay, dün gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi.
TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Mahalleli, kaçarken yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarıp gözaltına aldı. Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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