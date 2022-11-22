Taciz iddiasında yolculardan dayak

Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.

DHA'nın haberine göre, Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.