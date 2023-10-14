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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da, yabancı uyruklu bir kişi taciz iddiasıyla sokakta feci biçimde dövüldü! - En son haberler

        Taciz iddiasıyla sokakta feci biçimde dövüldü!

        İstanbul'da, yabancı uyruklu bir kişi, genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli tarafından darp edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:58
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        Taciz iddiasıyla sokakta feci biçimde dövüldü!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, yaşadığı sokakta oturan bir kızı taciz etmeye başladı.

        SOPAYLA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

        İHA'da yer alan habere göre olayı öğrenen kızın yakınları ise şüphelinin yanına giderek tartışmaya başladı. Şüpheliyi dövmeye başlayan adamlara, şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi eline sopa alarak engel olmaya çalıştı.

        LİNÇTEN KAÇTI EVE SIĞINDI

        Şüpheli bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Evden çıkarılan şüpheli, ekip aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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