        Taciz şüphelisine meydan dayağı! | Son dakika haberleri

        Taciz şüphelisine meydan dayağı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bakırköy meydanında mide bulandıran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız çocuğu gizlice fotoğraflarını çeken tacizciyi fark edince çevredekilerden yardım istedi. Toplanan kalabalık o kişiyi evire çevire dövdü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:20
        Taciz şüphelisine meydan dayağı!
        Olay, İstanbul’da meydana geldi.

        İstanbul Bakırköy meydanında mide bulandıran bir olay yaşandı.

        16 yaşındaki kız çocuğu gizlice fotoğraflarını çeken tacizciyi fark edince çevredekilerden yardım istedi.

        Toplanan kalabalık o kişiyi evire çevire dövdü.

