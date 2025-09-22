Taciz şüphelisine meydan dayağı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bakırköy meydanında mide bulandıran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız çocuğu gizlice fotoğraflarını çeken tacizciyi fark edince çevredekilerden yardım istedi. Toplanan kalabalık o kişiyi evire çevire dövdü.
Giriş: 22.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:20
