Gaziantep'teki Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir taciz ayıbı yaşandı. İddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı. Kızlar kaçarak kurtulurken olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUK O, ÇOCUK"

DHA'da yer alan habere göre bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi. Olaya öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı.

Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.