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        Haberler Yaşam Tadım Kalesi ve Höyüğü’nden tarih fışkırdı

        Tadım Kalesi ve Höyüğü'nden tarih fışkırdı

        Elazığ'da, Tadım köyündeki Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde çıkarılan 31 eser işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:03
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıkarılan eserlerden 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocakların, ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda dini ritüellerde kullanıldığının ve aileyi temsil ettiğinin düşünüldüğünü söyledi.

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        Hatipoğlu, “Tadım köyü sınırları içerisinde yer alan Tadım Kalesi ve Tadım Höyüğü’nde yürüttüğümüz arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntulara ulaşmaya devam ediyoruz. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzemizin gerçekleştirdiği kazılarda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na tarihlenen çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

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        Kazılarda, M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 12 adet Karaz çömleği, M.Ö. 3200 yılına ait dağ keçisi bezemeli boyalı bir çömlek ve yine M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlenen 2 adet boğa bezemeli ünik kutsal ocak ortaya çıkarıldı. 6000 yıllık olduğu değerlendirilen kutsal ocaklar, bölgenin dini inanışları ve sosyal yaşamı hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Ateşin kutsal kabul edildiği eski çağlarda, bu ocakların dini ritüellerde kullanıldığı ve aileyi temsil ettiği düşünülüyor” dedi.

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        KAZILARA YENİDEN BAŞLANACAK

        Arkeolojik çalışmaların bölge turizmine önemli katkısı olacağını ifade eden Vali Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        “Kazı alanında ayrıca Osmanlı, Selçuklu, Doğu Roma, Erken-Geç Demir Çağı, Geç-Orta-Erken Tunç Çağı, Geç Kalkolitik ve Neolitik Dönem’e ait 6 farklı kültür tabakasına rastlandı. Bu tabakalarda ortaya çıkarılan duvar kalıntıları ve seramik parçaları, bölgenin binlerce yıldır kesintisiz bir yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösteriyor.

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        Kazılarda gün yüzüne çıkarılan 31 eser, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Bu eserler arasında en dikkat çeken parçalar, 6 bin yıllık iki adet kutsal ocak. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu eserleri Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergileyerek halkımızla buluşturacağız.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kazı çalışmalarına, hava şartlarının mevsim normalleri içerisinde seyretmesi halinde önümüzdeki günlerde yeniden başlanması planlanmaktadır. Arkeologlarımız, bölgenin tarihine dair daha fazla bilgiye ulaşmak ve yeni buluntuları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek.

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        Bu keşifler, Anadolu’nun kadim tarihine yeni bilgiler sunarken, Elazığ’ın arkeolojik açıdan ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, bu çalışmaların bölgenin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İlimizin zengin kültürel mirasını korumaya ve gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz.”

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        #Tadım Kalesi
        #Tadım Höyüğü
        #Elazığ
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