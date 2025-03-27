Tadım Kalesi ve Höyüğü'nden tarih fışkırdı

Bu keşifler, Anadolu’nun kadim tarihine yeni bilgiler sunarken, Elazığ’ın arkeolojik açıdan ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, bu çalışmaların bölgenin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İlimizin zengin kültürel mirasını korumaya ve gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz.”