Taha Akgül: Federasyonumuzun asıl hedefi altyapıyı canlandırmak

TGF Başkanı Taha Akgül, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan Şahinbey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde ‘Türkiye Güreş Federasyonu 2025 Yılı Medya Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Akgül, federasyonun altyapı yatırımlarını, teknik kadro değişimlerini, kadın güreşinin yükseliş süreçlerini ve federasyonun 2026 hedeflerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Akgül, sporculara federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılmayı zorunlu kıldıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın yarışmasını ve müsabık olmalarını istiyoruz. Yani yarışlardan kaçmasınlar istiyoruz, müsabakaların performanslarını çok arttıracağını düşünüyoruz. Burası er meydanı, güreşmekten kaçmak bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz. O yüzden tüm sporcuların, Avrupa ve Dünya şampiyonlarımızın burada güreşmesini mecbur kıldık, federasyon olarak. Ve Türkiye Şampiyonası ile uluslararası turnuvalarımıza girmeyen sporcularımıza da Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına güreşme hakkı tanımayacağımızı bildirdik. Sakatlık durumu hariç, kriterlerimizi yayınladık. Bu kriterlerimizin hepsi tüm sporcularımızın arasından en başarılı olanı seçmek ve en adaletli seçimi yapmak için yapıldı. Özellikle teknik direktör ve antrenörlerimizin, sporcunun kamp içerisindeki hayatı, yaşayışı, düzeni, güreşe olan sevgisi, saygısı, güreşi temsiliyet kabiliyeti. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Bunları da göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ALTYAPIYI CANLANDIRMAK"

2025 sezonunun geride kaldığını hatırlatan Akgül, “11 aylık bir süreci geride bıraktık. Hamdolsun güzel bir süreç geçti. Bu 11 aylık süreçte özellikle altyapı yatırımlarıyla çok dikkat çekmeye çalıştık. Federasyonumuzun asıl amacının, asıl temelinin, hedefinin ve rüyasının altyapı olduğunu her yerde söylüyor ve dile getiriyoruz. Ötelenen bir güreş altyapısı vardı. Biz tekrardan orayı canlandırma derdindeyiz. Çok da güzel hamleler yaptık. Tarihte yapılmayan kamp sayıları, rekor kamp, rekor turnuva sayıları ve yine aynı şekilde rekor şekilde sporculara verilen malzeme desteği. Bunların hepsini devletimizin, bakanlığımızın bizlere verdiği imkanlarla yaptık. Çocuklarımızı layıkıyla, sahada performans anlamında destekleyebildik. Sporcularımızın sahada hiçbir eksiklikleri ve hiçbir bahaneleri yoktu. Tabi performansın gelmesi ve onların gelişmeleri uzun yıllar alacak. Allah'ın izniyle doğru yoldayız ve alt yapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"EKİBİMİZİ YENİLEDİK"

Akgül, 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ‘Minikler Türkiye Şampiyonası'nda katılım hedefini 10 bin sporcu olarak belirlediklerini aktararak, “İnşallah o 10 bin sporcuyu 81 ilde ağırlayacağız. Onları tekrardan gelişim kampına alacağız Allah'ın izniyle. Bu sene A Milli takım büyüklerde bizim için istediğimiz seviyede geçmedi. Biz bunun bu şekilde olacağını da biliyorduk. Neden: biz genç ekibe yöneldik. İlk kez dünya şampiyonasında güreşen 8 tane sporcumuz vardı. Tecrübe kazanmaları gerekiyor ama biz onlara güveniyoruz. Güvenmemiz de gerekiyor. Onlara bu alanı aşılamamız gerekiyor. Serbest takımda da biliyorsunuz dünya şampiyonasında istediğimiz sonuç alınamadı ve başarısız olundu. Biz de orada bir teknik ekiple bir değişikliğe gittik ve ekibimizi yeniledik. Bu yeni jenerasyonla başarının geleceğine inanıyoruz” dedi.