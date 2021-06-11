Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi Hz. Musa'nın hayatından bilgiler içermesi ve Yahudilerin Mısır'dan çıkış öyküsüne yer vermesi sebebiyle merak ediliyor. Taha Suresi meali nedir? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tefsirlerde yer alıyor. İşte Taha Suresi okunuşu, fazileti ve tefsiri

TAHA SURESİ FAZİLETİ NEDİR?

Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre, Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: Bun­ların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönül­lere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu!” (Dârimî, “Fezâ­ilü’l-Kur’ân”, 20).

Birçok sûrede olduğu gibi âyetlerinin kısa ve sonlarının secili olması sûrenin okunuşuna apayrı bir mûsiki katmaktadır.

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