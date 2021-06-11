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Taha Suresi meali nedir? Taha Suresi okunuşu, fazileti ve tefsiri

"Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik" cümlesiyle başlayan Taha Suresi, Kuran'ın en çok araştırılan surelerinden biri olmaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin anlamı ve faziletini merak eden Müslümanlar Taha Suresi'ni araştırıyor. Taha Suresi meali nedir? Taha Suresi okunuşu, fazileti ve tefsiri

Taha Suresi meali nedir? Taha Suresi okunuşu, fazileti ve tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi Hz. Musa'nın hayatından bilgiler içermesi ve Yahudilerin Mısır'dan çıkış öyküsüne yer vermesi sebebiyle merak ediliyor. Taha Suresi meali nedir? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tefsirlerde yer alıyor. İşte Taha Suresi okunuşu, fazileti ve tefsiri

TAHA SURESİ FAZİLETİ NEDİR?

Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre, Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: Bun­ların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönül­lere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu!” (Dârimî, “Fezâ­ilü’l-Kur’ân”, 20).

Birçok sûrede olduğu gibi âyetlerinin kısa ve sonlarının secili olması sûrenin okunuşuna apayrı bir mûsiki katmaktadır.

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