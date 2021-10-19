Özbekistan'dan getirilen FETÖ'cü tahliye oldu! 0:00 / 0:00

AA

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.

"ÖRGÜTE AİT HER ŞEYİ ANLATTIM" DEDİ

AA'da yer alan habere göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirten Sevilay, "Özbekistan imamı" olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne sürdü.

TEDAVİ OLMAK İÇİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

"Ülke imamı" olmadığını iddia eden Sevilay, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini belirtti. Sevilay, birçok sağlık sorunu bulunduğunu, tedavisi için tahliye olmak istediğini dile getirdi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

"KONUTU TERK ETMEME" ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILDI

Buna göre, Sevilay, hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürbüz Sevilay'a, elektronik kelepçe takılacak.

MİT OPERASYONUYLA ÖZBEKİSTAN'DAN GETİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

30 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanık Gürbüz Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.