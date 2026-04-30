Tahran'da hava savunma sistemleri devrede
İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli noktalarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Giriş: 30 Nisan 2026 - 23:36 Güncelleme:
AA muhabiri, yerel saat ile 23.30'da Tahran'da hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve buna bağlı olarak düşük yoğunlukta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin, hava sahasında tespit edilen küçük hava araçları ile gözetleme İHA'larına karşı aktif hale getirildiğini duyurdu.
*Fotoğraf: AA
