Tahta Yürek'ten

AA

."Tahta Yürek" isimli ahşap karakteri tasarlayan ve tiyatro sahnesine de taşıyan sanatçısı Murat Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının atlatılabilmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğuna işaret etti.

"Hepimizin bu süreci daha az kayıpla atlatabilmemiz için evden çıkmamamız gerekir." diyen Dölek, "Tahta Yürek, insanı insana ağaçla anlatma sanatıdır. Yaşadığımız süreç insanlığın tercih ettiği bir dönem değildi ama bir gerçek. Atölye evimde Tahta Yürek ile size diyoruz ki 'evde kal insan yaşasın.'" ifadelerini kullandı.

Dölek, alınan tedbirlerden dolayı gerekmedikçe atölyesinden dışarı çıkmadığını sözlerine ekledi.