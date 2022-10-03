TAI ne demek, anlamı ne?

Yazı dilinde kullanımı kolaylaştırmak amacıyla bazı açıklamalar, kurum ya da kuruluş isimlerinin kısaltılmış hallerini görürüz. Peki, TAI ne demek, anlamı ne? TAI açılımı ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TAI NEYİN KISALTMASI?

TAİ, bir kuruluşun marka değeri taşıyan kısaltma adıdır. TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir. TUSAŞ kısaltması ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır.