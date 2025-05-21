Taki Berberakis: Cedi Osman'a Olympiakos taraftarlarının da yüklenmesi oluyor!

Kariyerini Panathinaikos'ta sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANLAR PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

Habertürk Atina Temsilcisi Taki Berberakis, yaşanan olayları ve son durumu HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında Ata Selçuk'a anlattı.

🏀 Cedi Osman'a 19 Mayıs tepkisi! 🇹🇷



🎙️ Habertürk Atina temsilcisi Taki Berberakis ve @ataslck, milli basketbolcumuzun Yunanistan'da gündem olmasını ele aldı. pic.twitter.com/5GGDcmt85f — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2025

"OLYMPIAKOS TARAFTARLARININ DA YÜKLENMESİ OLUYOR"

"Ölçülü bir tepki var çoğunluktan ama fanatik taraflardan çok öfkeli yayınlar, ifadeler var özellikle sosyal medyada ancak Yunan basınınından burada çok büyük bir sorumluluğu var. Mesela nereden kaynaklanıyor? Manşetler görüyoruz, "Cedi Osman'dan tahrik", "provakatif ifadeler" şeklinde. Basında yer alan manşetler bunlar. Türkiye'de asırlık bir bayram var; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yunanistan'da ise 1994 yılında parlemantonun aldığı kararla 19 Mayıs günü Pontus Rum Soykırımı şeklinde bir iddianın yer aldığı bir gün olarak anılıyor. Bu çok daha taze bir olay, Yunan medyası Cedi Osman olsun, başka bir zamanda da olmuştu bunları netlik kazandırmadan yayınlıyor. Bunları anımsatmıyor kendi okullarına, seyircilerine. Bu bayramın asırlık bir bayram olduğunu Türkiye'de. Yunanistan'a karşı bir şeymiş gibi gösteriyor Yunan medyası bu da çok büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oluyor. Nitekim Cedi Osman da daha sonra yaptığı açıklama durumu açıkladı. Bunun politikaya karıştırılması doğru olmuyor. Ergin Ataman'a da tepkiler olmuştu ama Cedi Osman'a daha fazla oldu. Bu hafta final-four var Abu Dabi'de, Olympiakos taraftarlarının da bir yüklenmesi oluyor burada Cedi'ye orada da bir oyun oynanıyor. Burada bir atmosfer yaratılıyor."