Jamaikalı golcü oyuncu "Burada çok güzel bir ortam var" diyen Orgil, "Burayı biraz Jamaika'ya benzetiyorum. İnsanları, havası ve iklimiyle burası gerçekten çok güzel ve İnsanları çok sıcakkanlı" dedi.

Jamaika Milli Takımı'nda da forma giyen golcü futbolcu, Türkiye'deki güzelliklerin futboluna olumlu yönde yansıdığını ifade etti.

MKE Ankaragücü büyük bir kulüp. Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri. O yüzden benim için burada oynamak büyük bir zevk. Türkiye'de olmak benim için güzel bir şey. Burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Babası sayesinde 6 yaşında futbolla tanıştığını ve sonrasında kendisini geliştirdiğini dile getiren Jamaikalı golcü, "Ben kendime hiçbir şekilde hedef koymadım. Benim hedefim, MKE Ankaragücü'nü ligde tutmak. Elimden geldiğince takıma faydalı olmak istiyorum derken,zaten ondan sonra gollerinin geleceğini söyledi.

Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir, "Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir"diyen oyuncu, ''Ben bu golleri atamasam bile takımımız ligde kalsın." değerlendirmesinde bulundu.