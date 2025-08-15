Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aralıksız yürüttüğü denetimlerde, gıda güvenliğini tehlikeye atan markalar taklit ve tağşiş listesine eklendi. Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalar belirlenerek gerekli işlemler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürünlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte, 14 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan en güncel taklit ve tağşiş listesi…