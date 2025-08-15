Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 14 Ağustos 2025 taklit ve tağşiş listesine hangi firmalar eklendi?
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda yağ oranının düşük olması, eritme tuzu tespiti, tek tırnaklı eti tespiti gibi birçok usulsüzlüğe rastlandı. Söz konusu markalar, Bakanlığın sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 Ağustos 2025 taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aralıksız yürüttüğü denetimlerde, gıda güvenliğini tehlikeye atan markalar taklit ve tağşiş listesine eklendi. Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalar belirlenerek gerekli işlemler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürünlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte, 14 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan en güncel taklit ve tağşiş listesi…
Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025
