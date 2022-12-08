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Haberler Gündem 3. Sayfa TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
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Yolcu seçen taksiciye kötü haber!

İstanbul Beşiktaş'ta "yolcu seçtiği" gerekçesiyle 1823 lira para cezası kesilen taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten menedildi

TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, basında, "İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada" başlığıyla verilen haberler üzerine çalışma başlattı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta söz konusu olaya karışan ticari taksi şoförünün F.E. olduğu tespit edildi.

1823 TL PARA CEZASI VE 10 GÜN TRAFİKTEN MEN

Çalışma ruhsatının süresi bittiği belirlenen şoföre 1823 lira cezai işlem uygulanırken araç 10 gün süreyle trafikten menedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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