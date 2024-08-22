Taksicilere yönelik şiddete karşı farkındalık koşusu yapıldı

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk Caddesi'nde koşunun başlangıç noktasında yaptığı konuşmada, bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Taksicilerin daha güvenli ve konforlu çalışması için gereken şartları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Yakın zamanda Bursa'daki taksilerimizin içine kamera konulacak. Aynı zamanda araçlarımıza takip sistemi ve panik butonu bağladık. Panik butonlarıyla bundan sonra herhangi bir olayda emniyet ekiplerimizle hızlıca müdahale edeceğiz" dedi.

REKLAM Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de her türlü şiddetin karşısında olduklarını dile getirdi. Taksicilerin, ülkenin en önemli esnaflarından olduğunu kaydeden Bilgit, "Bu iş bir taraftan da kamu görevidir. Çünkü bizim çocuklarımıza, eşlerimize hizmet ediyorlar ve kendimizi güvenli bir şekilde onlara teslim edebiliyoruz" diye konuştu. Milli atlet Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı'nın katılımıyla gerçekleşen koşu, 16 kilometre sonra Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde sona erdi.