Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı

İHA

Adana’da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı



Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi bıçak ve tinerle saldırdı. Şahıslar, Sarıkaya'yı bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişen taksicinin bacağındaki bıçak yarasına da 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Taksici daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin 'Sevgilimi neden taksine aldın' diyerek kavga çıkarttığını ardından da bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi. Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.