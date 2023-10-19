Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı! Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 42 yaşındaki Levent A. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen taksici 40 yaşındaki Suat Sargın'ın, arkadaşı olan şüpheliden verdiği parayı istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri süren Levent A.´nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi

Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi.

BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI Emniyetteki işlemleri süren Levent A.´nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. DHA'da yer alan habere göre Şeyhmüftü Camii yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın (40), iddiaya göre, durakta M.Ö. (45) isimli arkadaşı ile otururken, yoldan geçen Levent A.'nın (42) cebinden çıkardığı beze sarılı haldeki bıçağı kalbine saplaması sonucu ağır yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Taksici Suat Sargın, evli ve 1 çocuk babasıydı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Suat Sargın yaşamını yitirdi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI Sargın´ın, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, cinayet zanlısının Levent A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

SUÇ ALETİNİ TELEFON SATICISINA EMANET ETMİŞ Gözaltına alınan Levent A., suç aleti bıçağı emanet olarak bıraktığını söyleyip, "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi. Emniyetteki işlemleri süren Levent A.´nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YÜZÜNE PARA ATIP BIÇAKLAMIŞ Öte yandan cinayete tanık olan M.Ö.'nün de ifadesine başvuruldu. M.Ö.´nün, "Suat ile otururken, Levent, arkadaşı ile yanımızdan geçiyordu. Suat şaka olsun diye, 'Aldığın parayı neden vermiyorsun?' dedi. Buna sinirlenen Levent, cebinde olan bir miktar parayı yüzüne atıp, 'Bundan sonra benden yolda para isteme' diyerek, cebinden çıkardığı beze sarılı bıçağı çıkartıp Suat'ın kalbine sapladı. Sonra da kaçtı. Olay 5-10 saniye içinde yaşandı" dediği öğrenildi. "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi! Haberi Görüntüle