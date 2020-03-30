Taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı - İZMİR

AA

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde bu gece saat 00.01'den itibaren plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı.

Bu araçlar saat 24.00'e kadar çalışacak. Daha sonra da plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksiler trafiğe çıkacak.Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

İzmir Lozan taksi durağında çalışan Yılmaz Arslan, duraktaki 9 taksiden sadece kendi aracının plakasının son hanesinin tek sayı olduğunu söyledi.Uygulamadan memnun olduklarını belirten Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp gece araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur, çok sevindik." dedi.Arslan, şoförlerin her gün çalışmak istemediklerini, bu uygulamayla işlerinin daha iyi olacağını ifade etti.

Uygulamanın araçların temizliği bakımından da iyi olacağını belirten Arslan, "Normalde gece araçları yarım saat içinde temizleyip sabah açıyorduk. Şimdi daha detaylı temizlik yapıp açarız." diye konuştu.