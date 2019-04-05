Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler, Ercan Çapkın getirildi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Mustafa Çevik ise Sesli ve Görüntülü sistem ile (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Davaya katılan sanıklar tahliye ve beraatlarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya’yı Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve 4 kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’i ise “Yasadışı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Erkan Çapkın’ın ise beraatına karar verildi.

YARALANAN SANIKLAR

Olayda yaralanan şikayetçilerle ilgili iddianamede açık ve yeterli anlatım bulunmadığını, kaçının olayda yaralandığının belirtilmemesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına ve 44 kişinin yaralanması ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.