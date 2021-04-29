Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelTaksim'de 1 Mayıs 1977 anması - Haberler
ABONE OL

Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı

İstanbul Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşmaların ardından, anıt önüne karanfil bırakıldı

Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması - Haberler
Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması
0:00 / 0:00
AA

DİSK öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP ile HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, Kazancı Yokuşu'nda bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, burada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, olayda hayatını kaybedenlerin mücadelelerini bırakmayarak bugünlere taşıdıklarını belirterek, yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını söyledi.

KARANFİL BIRAKTILAR

Salgın sürecinde işçi ve emekçi kesimin çok ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını ifade eden Çerkezoğlu, buna karşı mücadelelerini de sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, anıt önüne karanfil bırakıldı. Katılımcılar daha sonra İstiklal Caddesi'nden yürüyüp Şişhane'ye geçerek 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı. Gruptakiler, buraya da karanfil bıraktı.

Öte yandan, polis ekipleri Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi ve Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle kapattı.

KADIKÖY'DEKİ ANMA

Kadıköy'de de DİSK, KESK ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Kadıköy Belediyesi önünde toplandı.

"1 Mayıs" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da aralarında bulunduğu grup, burada 1996 yılında hayatını kaybeden 3 kişi için karanfil bıraktı.

Bu arada katılımcılardan bir kişi, anma sırasında ayağı takılarak yere düşmesi sonucu başından hafif yaralandı. İlk müdahaleyi Kaftancıoğlu'nun yaptığı kişi, daha sonra Kadıköy Belediyesi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Bu da et kuyruğu!
GÜNDEMBu da et kuyruğu!
Bugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı var mı? Tam kapanma şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyo
GÜNDEMBugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı ne zaman ...
Covid-19 (koronavirüs) aşısı için tur düzenleyenlere dikkat - HABERLER
GÜNDEMAşı turuna dikkat
Son dakika: Thodex'te şüphelilerden çarpıcı ifadeler! - Haberler
GÜNDEMThodex'te şüphelilerden çarpıcı ifadeler!
MEB'ten AÖL kayıt yenileme duyurusu! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? BELLİ OLDU!
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Son dakika haberi Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak
GÜNDEMKısıtlamada hangi kreşler açık olacak?
TARİFSİZ ACI! Son dakika: Küçük Arif sulama havuzunda can verdi - Haberler
GÜNDEMKüçük Arif sulama havuzunda can verdi
Son dakika haberi Lice'de 5 terörist öldürüldü!
GÜNDEMLice'de 5 terörist öldürüldü!
Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
GÜNDEMSahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
SON DAKİKA: MSB duyurdu! Sınırda 1'i PKK'lı 7 kişi yakalandı - Haberler
GÜNDEMMSB duyurdu! Sınırda 1'i PKK'lı 7 kişi yakalandı