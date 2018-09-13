Taksim'de serbest uçuş heyecanı

13.09.2018 - 10:25 | Güncelleme: AA

TEKNOFEST İstanbul için getirilerek, Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı

0 0 0

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın haberine göre dikey rüzgar tüneli platformu, etkinlik öncesi Taksim Meydanı'na kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Kurumsal Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan Kağıt, yaptığı açıklamada, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında "Ayakları yerden kesecek festival" sloganıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenleneceğini söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirecekleri etkinliklerden dikey rüzgar tüneli platformunu Taksim Meydanı'nda kurduklarını aktaran Kağıt, "Yaklaşık 25 metre çapa sahip çelik bir düzenek üzerine kurulan alan, jet motorlarıyla desteleniyor. İnsanları burada 5-6 metre yüksekliğe çıkartacağız. Akrobasi anlamında yaklaşık 50 metre yükselebiliyorlar. Burada paraşütçünün uçaktan atladıktan sonraki serbest süzülüşte yaşadığı heyecanı deneyimleyecekler. Üçer dakikadan saatte 20 kişi bu platformdaki etkinliğe katılacak." diye konuştu.

TEKNOFEST İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu heyecanın daha fazlasını yaşamak isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a beklediklerini ifade eden Kağıt, festival kapsamında insansız hava ve kara araçları ile insansız su altı sistemleri gibi teknoloji yarışmalarının yapılacağını, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın jet gösterileri sunacağını, sergi ve seminerlerin düzenleneceğini belirtti.

İnternet üzerinden daha önce kayıt yaptıranların yararlanabildiği platform, 14 Eylül'e kadar Taksim Meydanı'nda olacak.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0