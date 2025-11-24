Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 15.00'ten itibaren kapatılacak Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

