        Haberler Gündem Güncel Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak | Son dakika haberleri

        Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 15.00'ten itibaren kapatılacak

        Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

        Giriş: 24.11.2025 - 23:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:00
        Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
        Metro İstanbul'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

