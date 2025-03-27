İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "Bugün metrolar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt ararken, İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan duyuruya göre, Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, saat 17.30 itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü Taksim metro istasyonu açık mı, kapalı mı? Metro ve füniküler hatları ne zaman normale dönecek? İşte detaylar...