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        Haberler Bilgi Gündem Taksim metro durağı ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapandı mı? 27 Mart 2025 Taksim metro ve Kabataş-Taksim füniküler hattı çalışıyor mu?

        Taksim metro durağı ve füniküler kapandı mı? 27 Mart 2025 Taksim durağı açık mı, metro ve füniküler çalışıyor mu?

        İstanbullu vatandaşlar, 'Bugün metrolar kapalı mı?' diye merak ederken, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi ve Taksim metro durağının ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 17.30 itibarıyla kapandığı bildirildi. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe bugün Taksim metro durağı açık mı kapalı mı, metrolar çalışıyor mu, metro ve füniküler ne zaman normale dönecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:05
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        1

        İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "Bugün metrolar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt ararken, İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan duyuruya göre, Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, saat 17.30 itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü Taksim metro istasyonu açık mı, kapalı mı? Metro ve füniküler hatları ne zaman normale dönecek? İşte detaylar...

        2

        27 MART 2025 TAKSİM METRO DURAĞI AÇIK MI?

        İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 17.30 itibarıyla kapandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

        3

        TAKSİM METRO DURAĞI VE KABATAŞ-TAKSİM FÜNİKÜLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, bugün 17.30 itibarıyla kapandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kapanan hatlar, ikinci bir duyuruya kadar açılmayacak.

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