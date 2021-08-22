Taliban'dan kaçan Afgan kadın uçakta doğum yaptı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından, Afgan bir kadının cumartesi günü ABD askeri tahliye uçağıyla Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban'ın ele geçirmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçıyor. Afganistan'dan kaçan hamile kadın Almanya'ya inen uçakta doğum yaptı.

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

ABD Hava İntikal Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada Taliban’dan kaçan Afgan bir kadının yolculuğunun ikinci ayağı sırasında bir C-17 nakliye uçağında doğum yaptığını söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri, annenin uçak uçuş irtifasındayken komplikasyonlar yaşamaya başladığını söyledi.

Açıklamada, “Uçak komutanı, annenin komplikasyon yaşamasıyla uçaktaki hava basıncını artırmak için irtifaya inmeye karar verdi, bu da annenin hayatını stabilize etmeye ve kurtarmaya yardımcı oldu" denildi.

Anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yakındaki bir tıbbi tesise nakledildiği ifade edildi.