Taliban'dan kadınlara yeni yasak 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'a konuşan iki kaynak, Taliban'ın havayollarına Afganistan'da kadınların yurt içi ve yurt dışı uçak yolculuklarında yanlarında erkek refakatçi olmadan izin verilmeyeceğini söyledi.

Taliban'ın bu adımı, kız öğrencilerin liseye gitmesine izin verileceği kararından geri dönmesinde sonra geldi.

ABD Taliban'ın kız öğrencilerin liseye gitmesine izin vermemesinin ardından Taliban ile ekonomik konularda yapacağı toplantıyı iptal etmişti.

KADINLAR ERKEK REFAKATÇİ OLMADAN UÇAĞA BİNEMEYECEK

Güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan kaynaklar, İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı havaalanlarına yeni kısıtlamalarla ilgili bir mektup gönderdi.

Buna göre, daha önce rezervasyon yaptırmış olan kadınların pazar ve pazartesi yanlarında erkek refakatçi olmadan seyahat etmelerine izin verileceği sonrasında izin verilmeyeceği söylendi. Ancak kaynaklar cumartesi günü de kadınların yalnız bir şekilde yolculuk edemediğini aktardı.

Taliban yetkililerinden biri daha önce eğitim için yurt dışına seyahat eden kadınlara bir erkeğin refakat etmesi gerektiğini söylemişti.