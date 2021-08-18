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Haberler Dünya
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Taliban heyeti, Afgan siyasiler Karzai, Abdullah ve Hikmetyar ile görüştü

Yakın zamanda yeni Afganistan hükümetini duyuracaklarını açıklayan Taliban, Siyasi Ofis üyesi Enes Hakkani'nin başında olduğu bir heyetle Afganistan'ın önde gelen siyasetçileri ile bir araya geldi.

Taliban heyeti, Afgan siyasiler Karzai, Abdullah ve Hikmetyar ile görüştü
Taliban heyeti, Karzai, Abdullah ve Hikmetyar ile görüştü
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AA

Afganistan'da "kapsayıcı İslamci hükümet" kurulacağını duyuran Taliban, oluşturduğu bir heyetle eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile görüştü.

Heyete, Taliban'ın bileşenlerinden Hakkani Grubu'nun lideri Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani başkanlık etti.

Taliban heyeti, Karzai ve Abdullah ile görüştükten sonra Hikmetyar ile bir araya geldi.

Görüşmelere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Taliban sorumluları, başkent Kabil'i kontrolü altına aldıktan sonra "kapsayıcı İslami hükümet" kuracaklarını yinelemişlerdi.

Karzai, Abdullah ve Hikmetyar, Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılması esnasında bir araya gelerek, geçiş sürecinin barışçıl şekilde sağlanması ve güvenlik boşluğu oluşmaması için Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını açıklamıştı.

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