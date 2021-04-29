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Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kapandı mı? İşte yeni banka çalışma saatleri

Tam kapanmada bankalar açık mı? Sorusu merak ediliyor. Korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle alınan yeni kararlar içinde bankalar ile ilgili de önemli bir açıklama yapıldı. Peki, Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kapandı mı? İşte yeni banka çalışma saatleri

Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kapandı mı? İşte yeni banka çalışma saatleri

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler geçtiğimiz akşam açıklandı. Peki bankalar kapandı mı? İşte haberin detayları...

BANKALAR KAPANDI MI?

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında birçok karar açıklandı. Bankaların faaliyetleri ile ilgili asgari çalışanla devam edecek. Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile çalışacak olan bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları hizmet verecek.

İŞTE YENİ KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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