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        Haberler Kültür-Sanat Tamer Karadağlı'nın 'Semerkand' paylaşımı gündem oldu

        Tamer Karadağlı'nın 'Semerkand' paylaşımı gündem oldu

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Özbekistan'ın 'Semerkand' kentinde çektirdiği videoyla sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:27
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        'Semerkand' paylaşımı gündem oldu
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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Özbekistan'ın Semerkand kentini ziyaret etti.

        Karadağlı, ziyareti esnasında çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Videoda, bir platform üzerinde duran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı'nın etrafında kameranın döndüğü görüldü.

        Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 11 Ağustos 2023'te atanan Tamer Karadağlı, bir söyleşisinde "Lale devri bitti, çalışmayan oyuncunun teşvikini ödemiyorum. Gidin dizi filmlerde oynayın ancak sözleşmeden kaynaklı asli görevlerinizi de yerine getirin. Çalışmayacaksanız da istifa edin" sözleriyle dikkat çekmişti.

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        #Tamer Karadağlı
        #özbekistan
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        #Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı
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