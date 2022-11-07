Tan Taşçı: Kasım ateşini yaktık

"Kasım ateşini yaktık" 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Tan Taşçı, 2022 yazında toplam 19 Harbiye konseriyle kendi rekorunu egale ediyor. Taşçı, dün akşam 17'inci kez Harbiye Sahnesi'ndeydi. Kapanışı çarşamba akşamı yapacak olan 41 yaşındaki şarkıcı, açılışı 'Zor İşimiz Zor' ile yaptı.

"KASIM ATEŞİNİ YAKTIK, SİZ ÜŞÜMEYİN YETER"

Tan Taşçı, daha sonra hayranlarına "Kasım konserlerini bekliyorum' demiştim, o günlere geldik. Kasım ateşini yaktık, siz üşümeyin yeter" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Taşçı, 11 Kasım'da Almanya Bochum'dan başlayarak kış sezonuna Avrupa turnesi ile devam edecek.