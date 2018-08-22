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Taner Barlas rolüne parklarda yatarak hazırlandı

Taner Barlas, 'Bücür' adlı sinema filminde sokak köpekleriyle arkadaşlık eden evsiz bir adamı canlandırdı. Usta oyuncu rolüne parklarda yatarak hazırlandı

22.08.2018 - 10:45 | Güncelleme:

Taner Barlas...
Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden ve senaristlerinden.

Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan 'Profesör'ü canlandırdığı 'Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca yönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert yer aldı. 

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Taner Barlas, 'Bücür'deki rolüne parklarda sabahlayarak hazırlandı. 71 yaşındaki Barlas, çekimler sırasında da sıcak havaya rağmen İstanbul sokaklarında kilometrelerce koşarak işine olan bağlılığını ve saygısını gözler önüne serdi.

Gösterime 21 Eylül'de girecek olan, Umut Kırca, Ömer Pınar ve Yaşar Arak'ın senaryosunu yazdığı 'Bücür', annesini bulmaya çalışan bir delikanlının yaşadığı maceraları hikâye ediniyor.

TANER BARLAS KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Taner Barlas daha sonra Muhsin Ertuğrul ile Haldun Taner'in de öğretmenlik yaptığı LCC Tiyatro Okulu'na girdi. Ayrıca pandomim eğitimi de alan Barlas, aldığı eğitimleri geliştirmek için İngiltere ve Polonya'ya gitti. Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerinde oyunlar sergileyen sanatçı, çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı. 1984'te Mim Tiyatro'yu kuran Taner Barlas, mezun olduğu LCC Tiyatro Okulu'nda öğretmenlik yaptı.

JACKIE CHAN'İN FİLMİNDE DE ROL ALDI

Sinema oyunculuğuna 1986'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Asiye Nasıl Kurtulur'daki 'Kerim' karakteriyle başlayan Taner Barlas, 2001'de İstanbul'da çekilen Jackie Chan'in 'Altın Yumruk İstanbul'da' adlı sinema filminde de rol aldı.

 

 

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